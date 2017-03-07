Али Асанов заявил в суде, что крымский муфтий предложил ему дать показания против Чийгоза – адвокат

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма на 87-м заседании по «делу Чийгоза», Али Асанов, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, заявил, что следователь заставлял его признать вину и оговорить Ахтема Чийгоза, а крымский муфтий Эмирали Аблаев предложил дать показания против Ахтема Чийгоза, обещая освобождение из СИЗО.

Об этом 6 марта в Фейсбуке рассказал адвокат Николай Полозов, комментируя судебное заседание по «делу Чийгоза», которое состоялось в понедельник.

По словам адвоката, рассказывая об обстоятельствах предварительного расследования, Али Асанов заявил, что следователь требовал от него признать вину и дать показания против Ахтема Чийгоза.

«После очередного продления меры пресечения в виде стражи, следователь предлагал вернуться домой к малолетним детям. Когда Али сказал, что суд продлил срок стражи еще на два месяца, следователь ответил: «Суд здесь не решает – решаю я». Также, в один из дней, его вместе с Мустафой Дегерменджи доставили из СИЗО в Следственный комитет, где уже находился муфтий Эмирали Аблаев, который предложил дать поручительство и освобождение из СИЗО взамен на признание вины и показания против Ахтема Чийгоза. Али Асанов отказался, потому что правда и честность для него превыше сиюминутной выгоды. «Если бы на месте Ахтема Чийгоза был бы какой-нибудь другой человек, я бы так же не стал про него говорить неправду», – заявил Али Асанов», – сообщил Николай Полозов.

Он также отметил, что после допросов Мустафы Дегерменджи и Али Асанова в суде, Ахтем Чийгоз «поблагодарил их за мужество и честность».

Также отмечается, что в суде Али Асанов заявил, что «не слышал каких-либо призывов к применению насилия со стороны проукраинских митингующих, Ахтема Чийгоза он не видел, ничего о его действиях пояснить не смог».

На судебном заседании Мустафа Дегерменджи, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, также заявил, что следователь оказывал на него давление и требовал признания вины и оговора Ахтема Чийгоза, а муфтий Эмирали Аблаев предложил признать свою вину «в обмен на поручительство со стороны муфтия, что позволило бы Мустафе Дегерменджи выйти из СИЗО».

В подконтрольном Кремлю Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя заявление Николая Полозова пока не комментируют. Крым.Реалии пытаются получить комментарий муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.