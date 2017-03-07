Пятерке фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» на три месяца продлили арест – адвокат

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 марта вынес постановление о продлении меры пресечения пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Арест продлен сроком до 11 июня 2017 года, об этом адвокат Эдем Семедляев рассказал Крым.Реалии.

«Мотивировано тем, что не успели провести следственные действия, ряд экспертиз не готов», – пояснил адвокат.

Он уточнил, что на судебном заседании присутствовали трое фигурантов дела – Джемаденов и братья Абдуллаевы, Салединов и Исмаилов по-прежнему находятся на психиатрической экспертизе.

12 октября в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

В конце февраля стало известно, что Рустема Исмаилова и Айдера Салединова отправили на прохождение психиатрической экспертизы.

Ранее психиатрическую экспертизу проходили Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».