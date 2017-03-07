Комиссия Крымской епархии не нашла следов мироточения на бюсте царя Николая II

В Симферопольской и Крымской епархии утверждают, что специальная комиссия не обнаружила «следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне». Соответствующий рапорт обнародован на сайте епархии во вторник 7 марта.

«Во исполнение распоряжения № 27 от 06.03.2017 года, с целью изучения ситуации, сложившейся в связи с заявлением депутата Государственной Думы России о возможном мироточении бюста царя-страстотерпца Николая II, расположенного вблизи часовни святых Царственных страстотерпцев при прокуратуре республики Крым, а также некоторых икон в самой часовне, был осуществлен выезд на место комиссией», – говорится в сообщении.

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Как следует из документа, в состав комиссии вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиерей Николай Донецко, протоиерей Богдан Северин, протоиерей Иоанн Шимон, протоиерей Иоанн Пристанский.

«Для принятия окончательного суждения по данному вопросу, комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии», – отметили в Крымской епархии.

Глава рабочей группы по чудесным знамениям Московской патриархии Павел Флоренский призвал крымчан спокойно отнестись к мироточению бюста Николая II возле здания российской прокуратуры Крыма.

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская ранее заявила, что в аннексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго. По словам Поклонской, необычное явление было замечено в столетнюю годовщину отречения императора от престола. Теперь, говорит Поклонская, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что члены партии «Единая Россия» недовольны публичными высказываниями Поклонской и рекомендовали в ближайшее время воздержаться от «медийной активности». Сама депутат эту информацию отвергла.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Первой ее инициативой на новом посту стало требование проверить еще не вышедший в прокат фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, картина оскорбляет религиозные чувства. Позднее в интервью на радио «Вести» Поклонская перепутала автора слов «Служить бы рад – прислуживаться тошно», чем вызвала негативную реакцию в социальных сетях.