Россия в Международном суде отвергла обвинения в дискриминации нацменьшинств Крыма

Российская сторона в Международном суде ООН отвергает обвинения в дискриминации и нарушении прав национальных меньшинств в Крыму.

Как сообщает УНИАН, представитель российского МИД Григорий Лукьянец заявил во время выступления, что никакой дискриминации татар в Крыму нет.

«Украина просит суд применить временные меры, чтобы защитить основные права населения от дискриминации, но текст запроса содержит такие определения, как «агрессия», «оккупация» или «незаконный референдум». Более того, многие годы Украина демонстрировала дискриминацию крымских татар в Крыму и продолжает дискриминацию на подконтрольной территории... Этот запрос не имеет ничего общего с защитой прав человека, это о статусе Крыма, что не имеет ничего общего с этим делом», – заявил Лукьянец.

Он уверяет суд, что «Россия прилагает значительные усилия, чтобы продвигать вперед гармоничное развитие всех этнических групп в Крыму, что контрастирует с тем, какой была ситуация до 2014 года».

«Украина дискриминировала татар десятилетиями. Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество и продвигать их культуру в Крыму, несмотря на сложную финансовую ситуацию. Такие усилия никогда не были осуществлены на этой территории», – заявил Лукьянец.

Он отметил, что «ни один закон России не дискриминирует крымских татар или украинцев».

Другой представитель российской стороны Матиас Форто заявил, что количество школ, в которых ученики могут получить образование на своем языке, увеличилось, а не уменьшилось с 2014 года, как и количество средств массовой информации.

6 марта в Международном суде ООН (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России. 7 марта в суде выступает представитель России.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.