В Керчи сообщают о принудительном выкупе заводов, которые связывают с Ахметовым

В Керчи сообщают о принудительном выкупе предприятий, работавших на базе завода имени Войкова, которые связывают с именем украинского олигарха Рината Ахметова. Речь идет о Керченском стрелочном заводе и Керченском металлургическом комбинате.

Сайт «Керчь – мой город» 7 марта, со ссылкой на руководителя профсоюзной организации Геннадия Возияна утверждает, что на предприятиях «поменялась власть, руководителей, назначенных холдингом, не пустили на рабочие места».

По его словам, вместо двух бывших украинских предприятий, созданных на базе завода им. Войкова – «Краснодарский металлургический комплекс» и «Краснодарская стрелочная компания», создадут крымское госпредприятие «Керченский металлургический завод».

«Крым собирается инициировать процедуру принудительного выкупа, для чего уже сегодня на заводе создается комиссия по инвентаризации, которая опишет имущество и оценит его стоимость. Пока предприятие никто не возглавляет, бывшие руководители Владимир Демидович и Павел Осиюк, на заводе отсутствуют», – говорится в сообщении.

В городе сообщают о визите в Керчь заместителя министра промышленной политики Крыма Бориса Кабакова.

Глава подконтрольной Кремлю администрации Керчи Владимир Подлипенцев утверждает, что представитель ведомства привез распоряжение российского главы Крыма Сергея Аксенова о принудительном выкупе имущества стрелочного и металлургического заводов. «Эти фирмы были аффилированы с украинскими хозяевами, краснодарские компании их только арендовали. В связи с этим стрелочному заводу было тяжело получить некоторые заказы, потому что проскакивали заявления, что заказчики не собираются обогащать украинского хозяина. Считаю, что это решение абсолютно закономерное, это должно было рано или поздно случиться», – заявил Подлипенцев.

Тем временем сайт «Керчь ФМ» 6 марта сообщил со ссылкой на работников завода, что представители крымского Минпрома приезжали на завод еще в пятницу 3 марта. «До этого из Москвы поступали несколько предложений директору завода, в том числе переуступка и принудительный выкуп. Но все случилось гораздо быстрее», – сообщили изданию источники из коллектива завода.

На сайте подконтрольного Кремлю министерства промышленности Крыма пока не сообщается о «национализации» керченских предприятий.

ООО «Керченский стрелочный завод», работающий на территории завода им. Войкова в Керчи, по данным СМИ, находился в собственности украинской компании «Укртранслизинг» (глава правления – народный депутат Украины шестого созыва Сергей Васютин), владельцем 49,96% акций которой является крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс», входящая в финансово-промышленную группу «СКМ» украинского бизнесмена Рината Ахметова. Предприятие, зарегистрированное как отдельная структура в 2002 году (после банкротства Керченского металлургического комбината им. Войкова), специализируется на выпуске чугунного и стального литья, стрелочных переводов для промышленных предприятий и горно-обогатительных комбинатов, магистральных и подземных путей, трамвайных стрелочных переводов и запчастей к ним. «КСЗ» являлся главным поставщиком продукции для «Укрзалізниці».

ООО «Керченский металлургического комплекс» в украинском правовом поле действует и сейчас. Его руководство утверждает, что деятельности в Керчи предприятие не ведет, а имущественный комплекс на полуострове еще в 2014 году был сдан в аренду.