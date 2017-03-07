Аксенов ввел карантин по африканской чуме свиней в Советском районе

В Советском районе Крыма установили ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней. Соответствующий указ подписал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Советском районе установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Торговцова Д.Ю., расположенном в селе Ровенки Советского района», – сказано в тексте указа.

Первая угрожаемая зона установлена на территории радиусом 5,7 километров от очага.

Накануне в селе Карасевка Белогорского района Крыма был введен карантиниз-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России Государственного комитета ветеринарии Крыма, очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств.

4 марта сообщалось, что в Крыму планируют организовать и провести изъятие свиней на территории очага заболевания африканской чумой.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.