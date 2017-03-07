США пообещали дальше поддерживать Украину и сохранять санкции – МИД Украины

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против России останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом сообщилив Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что собеседники также договорились работать над подготовкой встречи между президентами Украины и США.

Сам Климкин после встречи заявил, что украинский вопрос «остается фундаментально важным для США».

Министр не привел деталей переговоров, но рассказал, что говорил с Тиллерсоном об агрессии России против Украины, и подчеркнул, что ни о каком «обмене» Украины в контексте отношений новой администрации США с Россией не идет.

Государственный департамент США пока не комментировал встречи Тиллерсона и Климкина.