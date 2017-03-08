Госдепартамент: США поддержали санкции и необходимость выполнения «Минска» Россией

Спикер Государственного департамента США подтвердил, что в ходе переговоров государственного секретаря и министра иностранных дел Украины во вторник в Вашингтоне американская сторона поддержала сохранение санкций в отношении России.

В ответ на вопрос на брифинге о сообщении Павла Климкина об этой встрече спикер Марк Тонер сказал, что Рекс Тиллерсон действительно дал знать, что санкции в отношении России останутся, пока она не выполнит требований к ней «и по востоку Украины, и по Крыму».

По словам спикера, Тиллерсон и Климкин говорили о внутренних вопросах в Украине и об обеспокоенности США по состоянию выполнения минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части востока Украины.

«Госсекретарь Тиллерсон повторил, что США продолжат твердо поддерживают Украину и поддерживают выполнение минских обязательств всеми сторонами, а это значит, и Россией», – сказал спикер.

Кроме того, добавил он, главы внешнеполитических ведомств обсуждали реформаторские усилия украинской власти.

Ранее 7 марта Климкин после встречи с Тиллерсоном заявил, что украинский вопрос «остается фундаментально важным для США». Министр не привел деталей переговоров, но рассказал, что говорил с Тиллерсоном об агрессии России против Украины, и подчеркнул, что ни о каком «обмене» Украины в контексте отношений новой администрации США с Россией речь не идет.

Выступая позже на слушании в подкомитете по зарубежной помощи и связанных программ бюджетного комитета Сената США на тему «Политика и намерения России в отношении некоторых европейских стран», Климкин повторил эти слова Тиллерсона и добавил, что ранее такие же заверения получил президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

А в Киеве в МИДе Украины также сообщили, что Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне с Климкиным подчеркнул, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против России останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей, прекращение агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма.

Собеседники также договорились работать над подготовкой встречи между президентами Украины и США, говорилось в сообщении.