Путин в поздравлении 8 марта прочел стих Бальмонта

Президент России Владимир Путин в поздравительной речи 8 марта прочел фрагмент стиха Константина Бальмонта. Видео выступления опубликовано на сайте российского президента.

«Женщина – с нами, когда мы рождаемся, женщина – с нами в последний наш час. Женщина – знамя, когда мы сражаемся, женщина – радость раскрывшихся глаз», – продекламировал Путин.

В свое поздравлении президент России заявил, что «женщины нуждаются в мужской поддержке», и пообещал «помнить об этом не только 8 марта». Путин сказал, что необходимо делать все, чтобы «любимые были окружены вниманием и заботой и чаще улыбались».

По данным Росстата, в России живет 77 миллионов женщин (на 10 миллионов больше, чем мужчин).

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», около половины россиян (48 процентов) считают, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам. В стране по прежнему существует дискриминация граждан по половому признаку, заявляют правозащитники. Так, Россия находится на 120-месте по количеству женщин, занятых в органах власти, отставая даже от африканских и латиноамериканских стран. Среди женщин больше безработных, а уровень зарплат – ниже, несмотря на то, что россиянки чаще имеют высшее образование, чем их коллеги-мужчины.

В начале этого года в России был принят закон о декриминализации побоев в семье. При этом, по разным оценкам, 12–15 тысяч женщин в год погибают в результате домашнего насилия.

По решению Генассамблеи ООН 8 марта отмечается, как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

В Украине и России этот день официально отмечается как Международный женский день.