Жители Симферополя жалуются на горячие батареи – мэрия

Жители Симферополя после потепления стали жаловаться на то, что в их квартирах слишком сильно топят. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации города, подконтрольной России, заявил глава департамента городского хозяйства Андрей Демин, сообщают РИА Новости.

«При относительно теплой погоде температура теплоносителя оказывается избыточной. Однако стоит учесть, что в ближайшее время, примерно с 15 марта, по прогнозу, вновь намечается снижение температуры», – сказал Демин.

Он утверждает, что к настоящему времени поступило более 30 жалоб на горячие батареи. В свою очередь глава российской администрации Симферополя Геннадий Бахарев поручил руководству городского филиала «Крымтеплокоммунэнерго» на время потепления температуру теплоносителя снизить.

По информации мэрии, на данный момент отопительный сезон проходит в Симферополе в штатном режиме. За прошедшую неделю на теплотрассах никаких происшествий не зарегистрировано.