Вслед за Путиным Аксенов прочел стихотворение Бальмонта про женщин

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов снялся в видеоролике, на котором крымчане разных профессий читают стихотворение Константина Бальмонта о женщинах. Видео размещено на YouTube-канале Аксенова.

В ролике фрагменты стихотворения зачитывают художник Николай Шевченко, главврач Родильного дома № 1 Симферополя Дмитрий Беглицэ, пловец Даниил Панасенко, ветеран ВОВ Федор Гаврилов и другие крымчане.

Ранее фрагмент этого же стихотворения в своем видео-поздравлении к 8 марта зачитал президент России Владимир Путин.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Администрация президента России рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлениям женщин и, например, записать поздравления в стихах.

По решению Генассамблеи ООН 8 марта отмечается, как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

В Украине и России этот день официально отмечается как Международный женский день.