В Киеве по случаю 8 марта начался феминистский марш (трансляция)

В Киеве 8 марта на Софиевской площади собираются участники феминистского марша. Организаторы позиционируют акцию как шествие против институционального насилия над женщинами.

Накануне организаторы акции заявили, что получали угрозы в свой адрес. Они также сообщили о намерении обратиться в полицию в связи с этим.

В этом году Институт национальной памяти выступил с инициативой отмены выходного 8 марта, на что феминистские организации отреагировали открытым письмом. Активистки напомнили, что 8 марта – это, прежде всего, день в поддержку женских прав.