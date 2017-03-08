В Москве задержали участниц феменистской акции и журналистов

В Москве 8 марта задержали активисток, которые вывесили баннеры на одной из кремлевских башен и недалеко от Вечного Огня, и журналистов. Об этом сообщает «Новая Газета».

Задержаны участницы акции Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева и Леда Гарина, фотограф Аркман Арден, а также корреспондентки «Новой газеты» Елена Костюченко и Анна Артемьева. Их всех доставили в отделение полиции «Китай-город».

​На одном из баннеров, который вывесили задержанные девушки, было написано «200 лет мужчины у власти. Долой!», на другом – «Национальная идея – феминизм».

Полиция пока никак не комментировала задержание.