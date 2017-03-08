Больше всего боюсь увидеть в Крыму российский флаг – украинская гимнастка

Украинская гимнатска из Симферополя Анна Ризатдинова заявила, что больше всего боится увидеть в Крыму российский флаг. Об этом она рассказала 8 марта в эфире канала «1+1».

«Больше всего я боюсь прилететь в Крым и в аэропорту увидеть российский флаг. Для меня это больно, потому что с Россией мы соревнуемся достаточно давно, еще до того, как все началось в нашей стране. В спорте соревновались две школы – русская и украинская. Поэтому для меня это самый сложный момент», – отметила Ризатдинова.

В начале декабря прошлого года Анна Ризатдинова приняла участие в проекте «Щирі», для которого она снялась в украинском традиционном костюме.

Раньше сообщалось, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в сентябре прошлого года назвал украинскую спортсменку из Крыма Анну Ризатдинову лучшей спортсменкой страны.

На Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова завоевала бронзовую олимпийскую медаль. Ризатдинова родом из Симферополя. В своих интервью она заявляла, что после российской аннексии Крыма больше не ездит домой.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».