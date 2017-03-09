Россельхознадзор не пропустил в Крым более 130 кг продуктов и двух собак

За прошлую неделю инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Крым с материковой Украины более 130 кг продуктов и двух собак. Всего говорится о 58 попытках провезти товары, запрещенные к ввозу российскими властями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 15,4 кг свинины, 31,7 кг сала, 33,8 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 30,9 кг мяса птицы, 7,2 кг готовой молочной продукции, 8,7 кг говядины, 7,5 кг продукции пчеловодства и мёда, 200 яиц. Кроме того, в Крым нелегально пытались завезти 2 собак», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что товары и животных возвратили на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.