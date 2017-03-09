«Крымэнерго» опубликовало график отключений света в Симферополе

Предприятие «Крымэнерго» опубликовало график отключения света на апрель в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«В связи с плановым ремонтом электрооборудования в апреле месяце 2017 года будут происходить отключения электроснабжения согласно приведенному графику. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», – говорится в сообщении.

График отключений и полный список адресов доступен на сайте администрации Симферополя.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.