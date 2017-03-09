Эксперты: российские соцопросы в Крыму – пропаганда для международного сообщества

Социологические исследования, которые проводят в аннексированном Крыму, не отображают реальной картины. Чаще всего их проводят с пропагандистской целью, чтобы изменить отношение международного сообщества к России. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко.

«Мне кажется, что это связано в том числе и с тем, что сегодня происходит в Гааге, в Международном суде. Это связано с теми резолюциями Европарламента, которые призывают прекратить дискриминацию и репрессии против крымских татар. Россия всячески пытается показать, что ничего подобного не делается, а стало даже лучше, чем было», – сказала Тищенко.

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Другой собеседник программы, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер считает, что россиянам не удастся переубедить международное сообщество, а их пропаганда направлена, прежде всего, на собственное население.

«Это просто такое себе звено одно в информационной войне, которая является элементом гибридной войны. Чтобы доказать если не миру, потому что это невозможно, потому что много фактов собрано, которые свидетельствуют об обратном, то по крайней мере, своему населению, что все хорошо и все счастливы», – подчеркнула Белицер.

Ранее в Федеральном агентстве по делам национальностей России сообщили, что более 60% крымских татар поддерживают Владимира Путина и не одобряют политику Украины в отношении Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».