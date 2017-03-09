В подземном переходе Симферополя появилась инфографика для доноров крови

В одном из подземных переходов Симферополя на улице Киевской активисты оформили инфографику с пояснениями о том, как вести себя будущему донору в период до сдачи крови и после.

«Эта инициатива принадлежит директору фонда («Добромир-волонтеры Крыма» – КР) Валерии Петрусевич, которая сама является нашим активным донором – регулярно сдает кровь каждые два месяца. Даную инфографику можна назвать шпаргалкой для будущих доноров»,– рассказала Крым. Реалии специалист по связям с общественностью Центра крови Ирина Карихт.

В прошлом году активисты этого же фонда в более художественном тематическом стиле разрисовали два подземных перехода крымской столицы – в районе парка Гагарина и проспекта Кирова.