В Киеве в четверг, 9 марта, в Крымском доме началась встреча-рассказ «Крым за Соборную Украину: истории украинского сопротивления».

Крым.Реалии осуществляют прямую трансляцию с мероприятия.

Как сообщали организаторы, участники крымского Евромайдана из Симферополя, Севастополя, Ялты, Бахчисарая, Феодосии и других районов расскажут свои собственные истории о событиях и акциях зимы 2013-2014 года, которые происходили в Крыму.

По информации, на мероприятие пригласили историков, журналистов, студентов и тех, кто интересуется крымским сопротивлением российской агрессии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».