Бывший украинский военный из Крыма Баранов заявил в суде, что является гражданином России

Бывший украинский военнослужащий из Крыма Александр Баранов заявил на заседании Подольского районного суда Киева 9 марта, что является гражданином России.

Как сообщает из зала суда корреспондент Крым.Реалии, отвечая на вопрос судьи, Баранов отметил, что является гражданином Российской Федерации. Судья Павленко отметила, что в материалах дела Баранов указан как гражданин Украины, в ответ на это подсудимый еще раз заявил о своем российском гражданстве.

Также отвечая на вопрос суда, Баранов предыдущим местом работы назвал службу в вооруженных силах России. Судья уточнила, что в деле сказано, что Баранов проходил службу в украинских Вооруженных силах. В ответ на это Александр Баранов признал, что действительно был призван военкоматом в Вооруженные силы Украины.

В Подольском районном суде Киева 9 марта проходит судебное слушание по делу бывшего украинского военнослужащего из Крыма Александра Баранова, которого подозревают в государственной измене.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.