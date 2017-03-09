Письма со словами поддержки для заключенных переданы в Крым

Крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил Крым.Реалии, что получил ряд писем из разных стран мира со словами поддержки для крымских заключенных. Среди адресатов заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз, фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир», «крымские диверсанты». Послания будут переданы через адвокатов и родственников заключенных, рассказал Курбединов.

«В судебном заседании передать их не разрешают однозначно, по инструкции это запрещено. Только при личной встрече адвокаты, будучи в следственном изоляторе, могут передать послание», – сказал адвокат.

В начале февраля фигуранту «дела 26 февраля» Мустафе Дегерменджи российская служба судебных приставов в Крыму отказала в передаче писем и поздравительных открыток. Среди них осталось и поздравление с Новым годом от президента Украины Петра Порошенко.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

По данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, по состоянию на 25 февраля на территории Крыма с начала аннексии 12 человек погибли, 17 пропали без вести, 39 стали политзаключенными, 10 из которых уже осудили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».