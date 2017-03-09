Суд оставил дело лидера «Азов – Крым» Краснова в Бориспольском суде

Высший специализированный суд отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о слушании дела лидера общественной организации «Гражданский корпус «Азов – Крым» Станислава Краснова в Николаеве и оставил его в Бориспольском горрайсуде (Киевская область). Об этом Крым.Реалии сообщила адвокат Оксана Харахоз, представляющая интересы Краснова.

«Подали ходатайство о передаче дела в Николаев, безо всяких объяснений. И вот наконец точка в этом деле – отказ, дело будут рассматривать в Борисполе, заседание назначено на завтра, на 14:00», – сказала Харахоз.

Она напомнила, что инкриминируемые Краснову и его жене Оксане действия имели место в Бориспольском районе Киевской области. Речь идет об обвинении Красновых в незаконном хранении взрывчатки, государственной измене и в подготовке террористического акта.

Во время следствия и на этапе передачи дела против Краснова в суд адвокаты заявляли о давлении СБУ на участников процесса и на суд. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.

Станислав Краснов был задержан сотрудниками СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах. 23 сентября Краснов был освобожден из СИЗО.