Задержанный в Крыму «диверсант» Захтей просит лишить его российского гражданства – адвокат

Андрей Захтей, задержанный по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году, заявил о желании выйти из российского гражданства. Соответствующее заявление Захтей составил 7 марта и направил в российские органы Федеральной миграционной службы в Крыму. Об этом Крым.Реалии 9 марта рассказал его адвокат Алексей Ладин.

«Он не желает больше оставаться гражданином Российской Федерации в связи с тем, что в отношении него сфальсифицировано обвинение, его пытали несколько суток», – сообщил адвокат.

Ладин также указал на юридическую коллизию, которая может сыграть роль в лишении гражданства Захтея.

«Если расценивать с точки зрения российского законодательства, то Федеральный Закон о гражданстве предполагает запрет на выход из гражданства лицам, которые являются обвиняемыми по уголовному делу. Но с другой стороны, возникают очень большие вопросы в законности приобретения этого гражданства всеми лицами, которые в тот момент (принуждение к российскому гражданству в Крыму – КР) находились на территории Крыма», – сказал адвокат.

Он также сообщил, что защита задержанного ожидает «юридическую оценку ситуации Украиной и мировым сообществом».

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.