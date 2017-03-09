Freedom House подготовила отчет о ситуации с правами человека и демократией в Крыму

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет о ситуации с правами человека и демократией в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщается на странице организации в Фейсбуке.

Соучредитель общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева прокомментировала ситуацию так: «Среди первых действий России было запугивание общественных активистов и журналистов. Единственным источником объективной информации сейчас являются стримы, посты в соцсетях журналистов, активистов, адвокатов и семей заключенных по политическим мотивам».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».