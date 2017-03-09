В Крыму похоронили девушку, которая погибла в аварии накануне

В Крыму в четверг, 9 марта, похоронили девушку, которая погибла в результате ДТП накануне. Об этом сообщает крымчанин на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы российской полиции, которую подозревают в совершении наезда на велосипедистку.

Как сообщает 9 марта пресс-служба управления Следственного комитета России по Крыму, сотрудницу полиции подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.

Накануне в социальных сетях крымчане начали сообщать об аварии, которая произошла в пгт. Нижнегорский 7 марта, где на пешеходном переходе насмерть сбили девушку.

Крымчане писали, что «девушка была зверски сбита, а водитель автомобиля даже не пыталась остановиться», также высказывались опасения в том, что дело могут пытаться замять.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».