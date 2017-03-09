В Праге началась дискуссия «Крымская нормализация»

В Праге в четверг, 9 марта, в Карловом университете началась дискуссия «Крымская нормализация», в которой участвуют российский журналист Антон Наумлюк (Радио Свобода, «Новая газета») и украинская правозащитница Татьяна Печончик («Центр информации о правах человека»).

Акцию проводит чешская неправительственная организация «Человек в беде» совместно с «Восточноевропейским клубом» в рамках фестиваля «Один мир-2017».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».