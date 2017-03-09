В Ялте к памятнику Тарасу Шевченко возложили цветы

В Ялте 9 марта, в День рождения украинского поэта, художника, писателя Тараса Шевченко жители города возложили к его памятнику желто-голубые букеты цветов. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

До этого сообщалось, что активисты Украинского культурного центра в Симферополе возложили цветы к памятнику Шевченко под надзором российской полиции.

Также в этот день принесли цветы и к памятнику поэта в Керчи.

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали местным активистам в проведении 9 марта мероприятия ко дню рождения украинского поэта, писателя, художника Тараса Шевченко.

В 2015 году симферопольцы планировали провести митинг в честь 201-летия Шевченко возле памятника украинскому поэту. Однако симферопольская администрация отказала им в этом и согласовала проведение митинга в Гагаринском парке возле скульптуры «Три грации».

Несмотря на это, горожане несли цветы к памятнику Кобзарю на улице Севастопольской. Когда люди стали расходиться, сотрудники полиции задержали организатора акции – Леонида Кузьмина – и еще двух активистов. По словам полицейских, поводом для задержания стало использование на митинге украинской символики. Позже активистов отпустили, а затем – судили.

В 2016 году активистам отказали в проведении мероприятия и вызвали в управление российской прокуратуры по Крыму, где предупредили о недопустимости проведения акции возле памятника Тарасу Шевченко.

Каждый год 9 марта Украина и украинская диаспора во всем мире празднуют очередную годовщину со дня рождения Кобзаря – украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

Поклонники творчества поэта, который стал символом украинской культуры, примут участие в возложении цветов к памятникам Шевченко в разных городах Украины и мира. Традиционно к этой дате проходят конференции, круглые столы, посвященные его творчеству.

В Крыму возле памятника Тарасу Шевченко в Симферополе весной 2014 года активисты собирались на проукраинские антивоенные акции протеста.