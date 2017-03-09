В России уничтожают все украинское – политолог

В России зачищают украинскую культуру посредством создания псевдопатриотических пророссийских «украинских» организаций. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил украинский политический обозреватель Виктор Гиржов.

«Двухмиллионная диаспора украинцев в России, по итогам переписи населения 2010 года, подвергается гонениям, обструкции и абсолютному давлению со стороны властей. В топ-лист так называемых нежелательных организаций внесены обе международные диаспоры: Всемирный конгресс украинцев Канады и Украинский всемирный координационный совет. Это говорит о том, что Россия не приемлет никакого украинского движения в стране, особенно патриотического. Она поддержит только пророссийские украинофобские организации, такие как Украинская национально-культурная автономия, которая была создана вместо закрытой патриотической украинской организации», – подчеркнул Гиржов.

В аннексированном Симферополе, 9 марта, в День рождения украинского поэта, художника и писателя Тараса Шевченко возложение цветов к памятнику проходило под пристальным надзором российской полиции. Об этом сообщают активисты Украинского культурного центра. По словам крымчан, в этом году мероприятие прошло без провокаций, но сотрудники полиции вели съемку всех, кто пришел к памятнику украинского поэта.

Накануне памятной даты проукраинские активисты направили российской администрации Симферополя уведомление о проведении мероприятий, посвященных Кобзарю. Российское руководство города общественникам отказало и сообщило о недопустимости собрания украинцев. В то же время, местные власти организовали свой пророссийский митинг. Подконтрольная Кремлю организация «Украинская община Крыма» под руководством члена Единой России Олега Усика также возложила цветы к памятнику Шевченко.

В Керчи неизвестные анонимно возложили к памятнику Кобзаря желто-голубые букеты цветов.

В 2016 году проукраинским активистам также отказали в проведении мероприятия ко дню рождения Кобзаря. Членов Украинского культурного центра вызвали в управление российской прокуратуры по Крыму, где предупредили о недопустимости проведения акции возле памятника Тарасу Шевченко.