В Севастополе состоялись литературные чтения ко Дню рождения Тараса Шевченко

В четверг, 9 марта, в Севастополе состоялись литературные чтения ко Дню рождения украинского писателя и художника Тараса Шевченко. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Организатором чтений, которые проходили в городском национально-культурном центре, выступила общественная организация «Украинское национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС). Также в мероприятии приняли участие представители Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя.

Участники чтений стоя исполнили песню на слова Тараса Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий», которая считается неофициальным украинским гимном.

После этого ведущие чтений прочли стихотворения Шевченко и рассказали о его жизненном пути. Самодеятельный народный дуэт «Виолко» исполнил на чтениях несколько популярных песен на слова поэта.

Члены УНКОС напомнили собравшимся о событиях марта 2016 года, когда они проводили кампанию по защите памятника поэту Шевченко от инициативной группы местных жителей, призывавших к сносу монумента.

Как сообщает корреспондент, утром и вечером 9 марта члены УНКОС возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Севастополе.

В Симферополе 9 марта активисты Украинского культурного центра возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко, по словам активистов, за возложением наблюдали сотрудники российской полиции. Также возложение цветов проходило в Керчи и Ялте.

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отказали местным активистам в проведении 9 марта 2017 года мероприятия ко дню рождения украинского поэта, писателя, художника Тараса Шевченко.

Каждый год 9 марта Украина и украинская диаспора во всем мире празднуют очередную годовщину со Дня рождения Кобзаря – украинского поэта и художника Тараса Шевченко.