Российский журналист показал в Праге фотографии из Крыма

Российский журналист Антон Наумлюк показал фотографии из аннексированного Крыма в рамках дискуссии «Крымская нормализация», которая проходит в Праге. Об этом сообщает директор украинской службы Радіо Свобода Марьяна Драч в своем Твиттере.

«Журналист Антон Наумлюк показывает в Праге фото из Крыма: около 100 детей политузников с 2014 года, дети ходят и на суды», – написала она.

Во время своего выступления Антон Наумлюк выразил предположение, что судебный процесс по делу активиста Владимира Балуха «закончится так же печально, как и все остальные судебные процессы в Крыму».

«В Крыму ты можешь не соглашаться с аннексией, ты можешь не быть лояльным к российским властям, но ты не имеешь права высказывать это публично. Если ты будешь это делать через соцсети или СМИ, то рано или поздно ты все равно столкнешься с правоохранительными органами», – отметил Наумлюк.

В Праге в четверг, 9 марта, в Карловом университете началась дискуссия «Крымская нормализация», в которой участвуют российский журналист Антон Наумлюк (Радио Свобода, «Новая газета») и украинская правозащитница Татьяна Печончик («Центр информации о правах человека»).

Акцию проводит чешская неправительственная организация «Человек в беде» совместно с «Восточноевропейским клубом» в рамках фестиваля «Один мир-2017».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».