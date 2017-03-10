Премьер Израиля предостерег президента России из-за роста влияния Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Москве, заявил президенту России Владимиру Путину, что Ирану нельзя позволить стать постоянным участником урегулирования конфликта в Сирии.

По его словам, Иран, как и раньше, пытается уничтожить Израиль и «заявляет об этом самыми четкими словами и чеканит их на своих баллистических ракетах».

Кроме того, израильский премьер также предостерег перед опасностью со стороны радикальных шиитских группировок – очевидно имея в виду ливанскую шиитскую группировку «Хезболла».

Эта группировка, имеющая поддержку Ирана, направляет своих боевиков воевать в войне в Сирии на стороне сирийской власти президента Башара аль-Асада. Эту власть поддерживает и Тегеран и тоже направляет в бой на ее поддержку шиитские ополчения из Ирана. Союзником Асада в этой войне является и Россия.

Израиль, который имеет непосредственную границу с Сирией, обеспокоен перспективой укрепления позиций в этой стране радикальных шиитских сил, выступающих за уничтожение еврейского государства. Перед визитом в Москву он, в частности, заявил: «Это очень важная встреча для безопасности Израиля. Победа над терроризмом группировки «Исламское государство» не должна привести к всплеску терроризма со стороны Ирана и его союзников. Мы не будем обменивать терроризм на терроризм».