Лидеры ЕС выразили обеспокоенность дестабилизацией ситуации на Балканах из-за влияния России

Лидеры Европейского союза выразили обеспокоенность по поводу «внешних воздействий» на Балканах. Это произошло после недавних действий со стороны России и ее союзников в регионе, которые нацелены блокировать тесные связи балканских стран с Западом.

«Я четко выскажу свои опасения по поводу возможного роста нестабильности в этом регионе и риски, которые это представляет для нашей коллективной безопасности», – заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, объявив, что ее страна в 2018 году примет саммит с целью возвращение стабильности в регионе.

«Учитывая вероятную попытку мятежа в Черногории, я буду призывать делать больше, чтобы противостоять российской дестабилизирующим и дезинформационная кампании», – указала Мэй на саммите ЕС в Брюсселе 9 марта.

Президент ЕС Дональд Туск также отметил негативное влияние России в регионе, которому Евросоюз стремится противопоставить новую коммуникационную стратегию, а также планирует подтвердить приверженность возможного присоединения этих стран к ЕС.

Черногория, как ожидается, станет полноправным членом НАТО в этом году, возможно, в ближайшие месяцы – после того, как ее уже согласованное вступление ратифицируют все 28 нынешних членов.

Россия выступает против любого расширения НАТО, в частности, и против вступления в союз Черногории. Москву в этом поддерживает пророссийская и просербская оппозиция в Черногории.

Россия отрицает любую причастность к попытке переворота, но активно поддерживает местные группы, которые выступают против вступления Черногории в НАТО.