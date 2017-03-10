В Белогорске начали строительство детского сада на 300 мест – городская администрация

В Белогорске приступили к строительству детского сада, рассчитанного на 300 мест, сообщает 10 марта пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

Как сообщается, работы проводятся «с небольшим опережением графика», разрыт котлован и забетонировано основание под фундамент.

«На данный момент работают 25 строителей, которые ведут подготовительные работы, в пиковое время количество работников увеличится до 400 человек, сдача объекта будет завершена в декабре 2017 года», – говорится в сообщении.

В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.