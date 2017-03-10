В Крыму из-за дефицита воды фермеров призвали развивать капельное орошение

Из-за дефицита воды в Крыму уделять внимание развитию капельного и подпочвенного орошения и начали сбор информации с водопользователей о планируемых объемах потребления воды на полив в 2018 -2020 годах. Об этом шла речь на совещании подконтрольного Кремлю министерства сельского хозяйства полуострова и Госкомитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации.

Как сообщает 10 марта пресс-служба крымского ведомства, в ходе совещания председатель Госкомитета Игорь Вайль подчеркнул, что, учитывая дефицит воды в Крыму и зависимость накопления водных источников от погодных условий, сейчас «необходимо видеть реальную потребность сельхозтоваропроизводителей в орошении».

Для этого все водопользователи должны подать заявки в управление по вопросам экономики, развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий районных администраций, отметили в ведомстве.

Также сообщается, что участники совещания призвали «уделять внимание развитию капельного и подпочвенного орошения».

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.