В бригадах «скорой помощи» Красногвардейского района Крыма не хватает врачей

В Красногвардейском районе Крыма работа «скорой помощи» вызывает постоянные нарекания местных жителей, это связано с нехваткой кадров, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации района в пятницу 10 марта.

Известно, что обращения жителей преимущественно касаются графика работы «скорой» в селах Петровка, Восход, Клепинино Красногвардейского района.

«Мы остро нуждаемся в кадрах…Для того чтобы работать фельдшером, необходимо иметь медицинское образование и сертификат фельдшера скорой помощи, мы приглашаем всех желающих попробовать себя в качестве сотрудника скорой помощи», – заявил на встрече с главой администрации района Романом Шантаевым старший фельдшер подстанции скорой помощи №31 Игорь Попов.

В начале февраля 2017 года в Крыму заявили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

В структуре скорой медицинской помощи в Крыму, по состоянию на февраль 2017 года, трудится около 300 врачей, более 1100 фельдшеров, 290 средних медработников и более 700 водителей.

27 июля Сергей Астанкин заявил, что ремонт в здании Центра медицины катастроф и скорой медпомощи в Симферополе приостановили из-за финансовых проблем.