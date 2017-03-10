Пионерский парк в Ялте намерены закрыть для проезда автомобилей

Ограничители на въезд в Пионерский парк Ялты будут установлены 13 марта. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города со ссылкой на заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сейрана Меметова.

«Во исполнение поручения главы администрации Ялты от 2 марта совместно с МБУ «Зеленстрой» были рассмотрены технические возможности ограничения въезда в Пионерский парк. Ограничители въезда планируется установить в понедельник, 13 марта», – цитирует Меметова пресс-служба.

В свою очередь российский глава администрации Ялты Андрей Ростенко отметил, что существующие ограничители не останавливают некоторых автовладельцев, поэтому новые должны быть установлены таким образом, чтобы в парк не смогли въехать машины.

Ранее сообщалось, что на территории вдоль автомобильной дороги, ведущей из Ялты на плато Ай-Петри, российское министерство экологии и природных ресурсов анонсировало проведение субботника.