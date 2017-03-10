Крымчан могут привлекать к ответственности за незаключение договоров на вывоз мусора

В Симферопольском районе Крыма предлагают привлекать к ответственности предприятия и местных жителей за игнорирование необходимости заключать договоры на вывоз мусора.

Об этом сообщает 10 марта пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации района.

Как сообщила глава администрации Ирина Бойко, годовой объем собираемого и вывозимого мусора в Симферопольском районе составляет более 120 тысяч кубометров.

По ее словам, администрация района выступила с инициативой утверждения на уровне Крыма нормативной базы, регулирующей ответственность физических и юридических лиц за не заключение договоров на вывоз мусора.

«У крымчан есть не только права, но и обязанности! Это позволит навести порядок», – заявила Ирина Бойко.

По ее словам, только в 2016 году на субботниках было убрано 36 несанкционированных свалок общей площадью 7300 квадратных метра.

В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца 2018 года.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.