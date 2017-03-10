Крымчане жалуются на плохое состояние дорог на полуострове. С началом весны отремонтированные в прошлом сезоне дороги начали рушиться. Местные жители рассказали Крым.Реалии, что Феодосийская трасса покрывается ямами. На неудовлетворительное состояния дорог жалуются и жители Симферополя.

«Ямы на дорогах образовались практически сразу после окончания строительства новых дорог...Конечно же, спрос здесь с руководства дорожных служб, которые должны были профессионально организовать работу. Но где в это время был глава крымского правительства? Дороги строились не один день. Неустанный контроль, учет и отчет должны были быть организованы за каждую потраченную федеральную копейку. А теперь, что тут скажешь, ни денег, ни дорог... Отвечать должно, конечно, руководство Крыма», – поделилась своим мнение секретарь общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галина Ломакина.

По мнению правозащитницы, такая ситуация разочаровывает население в надеждах на местных властей.

Накануне подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергея Аксенова заявил, что все подрядчики, ведущие дорожные работы на территории Крыма, не соблюдают заявленные сроки.

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе проводятся срочные ремонтные работы, в связи с этим в сторону Симферополя движение осуществляется по одной полосе.

Службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.​