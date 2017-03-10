Крымскому политузнику Костенко усложнили процедуру подачи заявления об УДО – адвокат

Адвокату крымского политзаключенного Александра Костенко усложнили процедуру подачи заявления об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщил 10 марта Крым.Реалии защитник крымчанина Дмитрий Сотников.

«Подачу УДО незаконно усложнили. Требуют обязательного предоставления заверенных копий судебных актов. Но крымский суд прислал их только недавно, и только в одном экземпляре, так что их придется при новой подаче снова запрашивать. Сейчас планирую это постановление обжаловать в кассации. Подать новое УДО. Обжаловать старое в кассации», – рассказал Сотников.

При этом адвокат предполагает, что речь может идти о намеренном затягивании этой процедуры.

«Я про то, что судебные акты должны быть обязательно заверены, слышал ранее, но закон такого требования не содержит по объективным причинам. По Костенко я подавал ходатайство об УДО, ходатайство о замене лишения свободы, с простыми копиями судебных актов. И они рассматривались. Но когда я подал второе УДО, его вернули, так как копии не были заверены. Из-за этого я думаю, что это имеет отношение лично к Костенко», – отметил Дмитрий Сотников

Адвокат добавил, что он ожидает решение Верховного суда России по жалобе на нерасследование пыток ФСБ в отношении его подзащитного.

На вопрос Крым.Реалии, получает ли Александр Костенко письма, Сотников отметил, что «получает, но отвечает не всегда, есть проблемы с отправкой».

10 марта крымский политузник Александр Костенко отметил день рождения, ему исполнился 31 год.

27 октября адвокат крымского политзаключенного Александра Костенко Дмитрий Сотников сообщил, что подал четвертую кассационную жалобу на приговор по «делу Костенко».

Александру Костенко в Крыму присудили четыре года и два месяца тюремного заключения. По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Активист также, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного России Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение – «оставить судебные акты без изменения, назначить путем поглощения более строгого менее строгим наказанием 3 года 6 месяцев лишения свободы».