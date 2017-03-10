В ООН прозвучат украинские и крымскотатарские песни – МИД Украины

В рамках Дня родного языка 10 марта в ООН прозвучат песни и стихи на украинском и крымскотатарском языках, об этом сообщает МИД Украины в Твиттере.

В четверг в Международном суде завершился первый этап публичных слушаний по иску Украины к России. Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а именно – в поддержке боевиков на Донбассе и притеснения нерусских в Крыму. Россия все обвинения отвергает.

Украина также просит суд применить временные меры, то есть обязать Россию не нарушать упомянутые конвенции при рассмотрении дела.

Президент Украины Петр Порошенко ранее выразил надежду на «быстрое решение в порядке обеспечения иска Украины».

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль спрогнозировала, что решение о временных мерах суд может принять в конце апреля.