Аксенов готов стать личным водителем для инвесторов в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов пообещал всестороннюю поддержку российским и иностранным инвесторам, которые заходят на полуостров с проектами в сфере виноградарства, вплоть до обеспечения личным водителем. Об этом он сказал 10 марта журналистам в Крыму.

«Честно говорю – я бы за рулем возил таких инвесторов. Утро должно начинаться так: заехал за инвестором, отвез на работу и поехал дальше заниматься делами. Я утрирую, конечно, но на самом деле ценность таких людей, которые сегодня вкладывают в экономику, – колоссальная», – цитирует Аксенова ТАСС.

Нынешний глава полуострова в селе Дубровка ознакомился с ходом реализации инвестпроекта российской компании «Инвест-Алко», которая планирует вложить 780 млн рублей в выращивание плодово-овощной сельхозпродукции и свежих фруктов в Крыму.

По словам гендиректора компании Ольги Пленкиной, она получила в аренду земельные участки общей площадью почти 1,8 тысяч гектаров, на этих землях, в частности, «Инвест-Алко» планирует осуществить закладку виноградников и выращивание винограда для винодельческого предприятия «Винный дом «Фотисаль» (производит 30 млн бутылок вина и коньяка в год).

«Сырья не хватает...поэтому мы сейчас максимально быстрыми темпами будем производить закладку и благодаря этому обеспечивать наши производственные предприятия виноградом, произведенным в Крыму. Первая закладка (виноградников) весной этого года – это 400 гектаров», – рассказала Пленкина журналистам.

Она отметила, что в составе акционеров компании «Инвест-Алко» есть участники из Болгарии.

В феврале глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов заявил, что в развитие аннексированного Крыма вкладывают деньги российские компании, которые оказались под давлением руководства России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».