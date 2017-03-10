Украина поддерживает иски в международные суды против России на возмещение убытков пострадавшим от российской аннексии Крыма инвесторам, в том числе иски ПриватБанка и его бывшего акционера Игоря Коломойского. Об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк на Первом экономическом форуме в Киеве 10 марта.

«Государство сейчас активно этим занимается...Мы будем использовать все необходимые инструменты», – цитирует Данилюка УНИАН.

Глава украинского Минфина отметил, что одной из функций будущей службы финансовых расследований, призванной заменить налоговую милицию, будет расследование злоупотреблений в банковском секторе для защиты вкладчиков и инвесторов.

В аннексированном Крыму в ноябре 2016 года заявили о планах продать имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского на сумму 2 миллиарда рублей.

По информации российского правительства Крыма, в 2016 году за продажу бывших объектов Коломойского в целом выручили 1,4 миллиарда рублей. Данные средства поступили в Фонд защиты вкладчиков для компенсации вкладов бывшим клиентам ПриватБанка в Крыму.

В октябре подконтрольный Кремлю парламент Крыма согласовал продажу восьми объектов недвижимости, которые принадлежат украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Подконтрольный России парламент аннексированного Крыма в 2014 году «национализировал» имущество крупнейшего на полуострове ПриватБанка и других компаний группы «Приват». В список вошло свыше 100 различных объектов.

ПриватБанк, входивший до национализации в группу «Приват» Игоря Коломойского, судится с Россией из-за потери после аннексии Крыма банковского бизнеса на территории полуострова.

Международный арбитраж в Гааге рассматривает иски ПриватБанка, ООО «Аэропорт «Бельбек», «Укрнафты» и ООО «Стабил» к России.

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».