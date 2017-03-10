Константинов пообещал за два года закончить ремонт детской клинической больницы в Симферополе

Почти два года понадобиться для завершения капитального ремонта в «Республиканской детской клинической больнице» Крыма. Подконтрольный Кремлю глава крымского парламента Владимир Константинов обещает завершить процесс к концу 2018 года – началу 2019 года. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба нынешнего парламента Крыма.

«Уже ведутся работы по утеплению фасадов больницы, их облицовке, замене кровли, оконных блоков. Кроме того, предусмотрено также частичное проведение благоустройства территории, ее озеленение, укладка тротуарной плитки и замена ограждений вокруг больницы. Эту работу планируется завершить к лету текущего года, на что из республиканском бюджета выделено порядка 170 миллионов рублей», – заверил Константинов.

Следующий этап, по его словам, предусматривает завершение процесса благоустройства территории, проведение внутренней отделки помещений больницы и обустройство операционного блока.

Согласно сообщению, параллельно ведется работа по обновлению материально-технической базы больницы, закупке современного медицинского оборудования.

В Крыму наблюдают катастрофическую ситуацию с обеспечением медицинскими кадрами. После 2014 года медперсонал начал массово увольняться. Основная причина – «неверно взятый старт на интенсификацию труда медработников». Переход на российские стандарты привел к перегруженности врачей и медсестер бумажной работой.

На ноябрь 2016 года медицинские учреждения Крыма были укомплектованы врачами на 81% от штатной численности. Максимально высокие уровни обеспеченности врачами отмечались в медицинских организациях Симферополя, Ялты, Евпатории, Сакском, Бахчисарайском районах – от 81% до 86%. Минимальные уровни обеспеченности врачами – в Раздольненском, Нижнегорском, Красноперекопском, Первомайском районах и Армянске, где укомплектованность штатных врачебных должностей физическими лицами составляет от 53% до 68%.