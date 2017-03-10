На аншлюс Крыма Европа реагировала также как на аншлюс Австрии – историк

В 1938 году многие австрийцы действительно восприняли позитивно аншлюс, а представители других европейских государств считали, что Гитлер дальше Австрии не пойдет. Аналогию между поведением Европы во время аншлюса Австрии 1938 года и аннексии Крыма 2014 года в вечернем эфире Радио Крым.Реалии провел доктор исторических наук, главный научный сотрудник теории и истории политической науки Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал.

«Для меня феномен Запада очень важен. Отношение Запада тогда к австрийскому аншлюсу и отношение к тому, что произошло в Крыму и происходит сейчас на востоке Украины. Многие исследователи вспоминают личность Чемберлена. Дело было в мастерстве и приоритетах этих переговорных сторон. Чемберлен туда пришел к людям, которые его легко обыграли, это даже была не игра в шахматы. Мне кажется, что сейчас мы не должны дать Путину и России обыграть нас точно так лицом Запада. В той ситуации, которая сейчас сложилась и в Крыму и на Востоке Украины», – сказал он.

Присоединение (аншлюс, объединение, аннексия) Австрийской республики и нацистской Германии произошло 11-13 марта 1938 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».