Почти 30 тысяч детей остаются в очередях на места в детсады Крыма

Очередь в детские сады Крыма составляет почти 30 человек: 26 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет и порядка 3 тысяч – от 0 до 3 лет. Такую статистику привел председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Бобков на заседании крымского Госсовета 10 марта.

«Наиболее серьезные показатели очередности в детские сады Крыма сохраняются в Симферополе – 8800 детей, Симферопольском районе – 3100 детей, Ялте – 2500, Бахчисарайском районе – почти 2 тысячи, Керчи – 1200, Евпатории – 1200 детей. Это определяет необходимость более активных действий на пути ликвидации очереди в республике», – цитирует нынешнего депутата пресс-служба парламента.

Российский глава крымского парламента Владимир Константинов выразил свое недовольство работой чиновников по обеспечению доступности детских садов в Симферополе.

«Столица несет самую большую нагрузку по всем сферам деятельности, очевидно, что и резонанс здесь самый большой. Город должен быть передовиком, особенно в решении социальных вопросов. Мы видим, что, к сожалению, городские власти прикладывают недостаточно усилий для решения проблемы очередей в детские сады, в то время как перед нами стоит задача – выйти на показатель в полторы тысячи новых введенных мест ежегодно», – заявил Константинов.

По сообщению пресс-службы крымского парламента, в 2016 году в Крыму было создано дополнительно 5922 места, а всего, начиная с 2014 года, – около 11 тысяч новых мест в детских садах.

В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.