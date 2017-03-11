День «присоединения» Крыма к России подарил севастопольцам дополнительный выходной

На территории Севастополя 20 марта 2017 года объявлено выходным днем, такое сообщение размещено на сайте подконтрольного Кремлю правительства города.

«В соответствии с Законом города Севастополя от 10 марта 2015 года №122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя», на территории города Севастополя кроме общегосударственных праздников официальным признан праздник местного значения – 18 марта, День возвращения города Севастополя в Россию (2014 год). На территории города Севастополя эта дата является нерабочим праздничным днем», – говорится в сообщении.

При совпадении с выходным днем нерабочего праздничного дня, выходной день переносится на следующий день после нерабочего праздничного дня. Так как в 2017 году 18 марта приходится на субботу, то 20 марта является выходным днем, поясняет пресс-служба нынешнего руководства города.

В России митинг в честь годовщины «присоединения» Крыма перенесен из центра Москвы на Воробьевы горы.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».