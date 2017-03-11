Минимальный набор продуктов обойдется крымчанину в 3790 рублей – Крымстат

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму на конец февраля 2017 года составила 3790,81 рубля в расчете на 1 человека, сообщает подконтрольный России Крымстат.

«За месяц (стоимость – КР) увеличилась на 0,9%, с начала года 2 на 1,6% (в январе 2017 года составила 3756,01 рубля в расчете на 1 человека и за месяц увеличилась на 0,6%)», – говорится в сообщении ведомства.

На конец января в Крыму были зафиксированы цены на продукты выше, чем в Южном федеральном округе соседней России.

По подсчетам Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей; в Крыму стоимость минимального продуктового набора была 3871 рубль; в Краснодарском крае соседней России – 3901 рубль. В среднем по России – 3701 рубль.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».