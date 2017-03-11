Аттестационная комиссия проинспектировала спортивную инфраструктуру ФК «Таврия»

Представители Федерации Футбола Украины (ФФУ) в рамках процедуры аттестации для клубов Второй лиги сезона 2017-2018 годов, проинспектировали стадионы «Машиностроитель» в Бериславе и «Олимпийский» в Каховке. Возрожденный на материковой Украине клуб «Таврия» (Симферополь) намерен проводить на данных площадках свои игры, сообщает Херсонская областная федерация футбола (ХОФФ).

«Специалист ФФУ Вадим Гольдин и представитель Профессиональной футбольной лиги Геннадий Жданов, а также исполнительный директор ХОФФ и гендиректор «Таврии» Кручер Алексей Станиславович проинспектировали оба стадиона на предмет соответствия требованиям «Регламента аттестации футбольных клубов», – сказано в сообщении.

В начале ноября 2016 года футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года. Команде предстоит пройти пять критериев аттестации: правовой, спортивный, кадрово-административный, инфраструктурный и финансовый. После проведения аттестации, которая закончится в мае 2017 года, комиссия вынесет решение о готовности клуба к играм на профессиональном уровне.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.