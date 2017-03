Решения по Крыму не будут пересмотрены – вице-спикер Госдумы России

Решения по Крыму не будут пересмотрены, заявил 10 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе дискуссии о сотрудничестве между ПАСЕ и Федеральным Собранием России в 2017 году на заседании Постоянного комитета ассамблеи.

«Мы не будем объяснять нашим коллегам из Украины, что никогда не будет пересмотрено решение по Крыму. Бесполезно все популистские выступления заслушивать. Россия открыта к диалогу, но этот диалог должен быть равноправным и уважительным», – заявил Толстой, сообщает ТАСС.

Накануне постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа провел мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» (Tortured, disappeared, persecuted: Crimea is asking for justice).

В апреле 2014 года Москва объявила бойкот ПАСЕ и в течение трех лет не присылает в Ассамблею российскую делегацию.