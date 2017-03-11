Крымские мусульмане провели лекцию об исламе во Львове

Имам Исламского культурного центра Львова Мурат Сулейманов и журналист Дилявер Саидахметов, переехавшие из Крыма на материковую Украину, в рамках «Школы межрелигиозной журналистики» провели львовянам лекцию об исламе и о манипуляциях исламофобскими стереотипами.

Имам рассказал собравшиимся об основах исламской религии, а Саидахметов прочитал лекцию «Ислам: тероризм и СМИ».

«Собралось около тридцати человек, участники школы, преимущественно журналисты и студенты факультета журналистики Львовского национального университета, те, кто интересуется вопросами межрелигиозного диалога», – прокомментировал Крым.Реалии Саидахметов.

По его словам, лекция была основана на результатах исследования украинских СМИ, которые он проводит во время своей работы над кандидатской диссертацией на тему «Освещение терроризма в украинских СМИ».

«В последнее время можно констатировать, что вместо «исламского» терроризма стали говорить и писать о терроризме «исламистов», что не решает проблемы негативного отношения к мусульманам и их религии», – отметил Саидахметов,

По его словам, после лекции, отвечая на вопросы участников школы, он рекомендовал коллегам в процессе подготовки материалов об исламе и мусульманах общаться с мусульманами, в частности с теми, кто получил религиозное образование.

«Школа межрелигиозной журналистики» – курс лекций о религиозной журналистике, экуменическом и межрелигиозном диалоге для сотрудников СМИ. Он стартовал в середине февраля 2017 года и продлится три месяца. Инициировало школу интернет-издание «Духовна велич Львова».